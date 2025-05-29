Названы лучшие мониторы для игр на июнь 2025

Ведущий YouTube-канала "ТехноМакс" рассказал, на какие мониторы сейчас нужно обращать внимание геймерам.

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Full HD

Redmi G24 (2022). Подобные мониторы для китайского рынка не имеют русского языка. Также в комплекте идёт очень простая подставка, нет крепления VESA. Выбирать этот монитор имеет смысл, если только у вас на руках максимум 10 тысяч рублей. Частота обновления - 165 Гц, VA.

Redmi G24 (2024). Здесь частота обновления уже 180 Гц, Fast IPS. Из минусов модели: нет русского языка (если версия китайская) и матрица не такая контрастная и яркая. В то же время вы получаете хорошие углы обзора, крепление VESA.

Full HD для киберспорта

TCL 25G64. Частота обновления - 300 Гц, IPS MiniLED. Он действительно подойдёт лишь поклонникам киберспорта из-за высокой цены, разрешения 1080р, плохой доступности. Для работы и просмотра фильмов лучше рассматривать другие варианты.

2,5К

Redmi G27Q (2025). Fast IPS, 180 Гц, 27". Это очень удачная модель в целом, но не лишним будет посмотреть и G27Q с 240 Гц. В DNS этот вариант доступен под названием G27Qi, но за 20 тысяч рублей брать его нет смысла. Лучше всего - тысяч за 12.

Redmi G27Q 240 Гц. Единственный минус здесь - отсутствие русского языка и гарантии при заказе из Китая. Подойдёт начинающим киберспортсменам, которым нужна высокая частота обновления.

Ecovinka FT27C Pro. Это брат-близнец G27Q 180 Гц. У него качественная локализация, быстрая гарантия в РФ.

Titan Army P27A2R. Частота обновления у него - 180 Гц. За свою цену это один из лучших вариантов в федеральных сетях.

2,5К с MiniLED

Titan Army P27A2R. Подсветка MIniLED неплохо проявляет себя при просмотре кино, но во всех других сценариях есть неудобства. Всё хорошо работает у монитора только в ручном режиме.

Redmi G Pro 27. В прошлом году примерно 50% таких мониторов в России имели дефект: красноту в рабочих задачах. Поэтому берите варианты только с возможностью проверки.

Innocn 2750R. Это приличный монитор, который можно брать для игр, фильмов или работы. Доступен также под названиями Titan Army P275MR, Digma Pro Action S.

TCL 27G64. Брендовый и недорогой монитор с крутой картинкой и обычными спецификациями. Подойдёт для рабочих задач.

Thunderobot Zero G240M. Модель на Fast IPS матрице и с частотой обновления 240 Гц. Это брендовый монитор для любых задач с хорошей поддержкой и сервисом в России.

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2,5К с OLED

MSI MAG 271QPX. Подойдёт тем, для кого гарантия не имеет значения. С доставкой из-за рубежа он стоит около 46 тысяч рублей.

Thunderobot Zero Q360 Epic. Хорошая и дорогая модель. Порадует всем. Матрица здесь QD-LED, частота обновления 360 Гц.

Gigabyte FO27Q3. Это лучший монитор, по мнению RTINGS, за любые деньги.

Ultra-Wide

Redmi G34WQ. Самая популярная модель в этом сегменте. В DNS стоит 30 тысяч рублей, на Ozon - от 19 тысяч рублей. Монитор на VA-матрице, частота обновления - 180 Гц.

Ardor Gaming Quasar AQW34H3. За свою цену и с такой доступностью это очень удачная и универсальная модель. Частота обновления у неё 180 Гц, матрица VA.

AOC CU34G2XP. Китайский вариант стоит очень дёшево, а вот российский - дороже конкурентов. По сравнению с двумя моделями у неё выше яркость (400 нит), быстрее матрица, шире цветовой охват, регулируемая подставка.

JBEE T34 Pro. Единственный плоский монитор на IPS-матрице. Но у него нет кривизны, MiniLED-подсветки, HDR, доставки из Китая. Цветопередача "из коробки" хорошая.

4К

JBEE T32 Pro. Подходит для работы и для редких игр. Однако чтобы комфортно поиграть в 4К, вам потребуется очень мощный компьютер. Частота обновления у монитора - 144 Гц, IPS. Поддержки HDR нет.

Titan Army P275MV. Это Fast IPS MiniLED, 160 Гц. В умелых руках он подойдёт для всего.

Samsung Odyssey Neo G7. Один из лучших мониторов для ПК-геймеров. Частота обновления у него 165 Гц, матрица - VA MiniLED.