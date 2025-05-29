Анонсирована VR-игра про "Черепашек-ниндзя"

Шведская студия Cortopia и издательство Beyond Frames Entertainment анонсировали Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City - первую игру про Черепашек-ниндзя в VR-формате.

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К анонсу прилагается дебютный малоинформативный тизер.

Синопсис у проекта следующий: "Братство в тени. Город на грани. В вакууме, образовавшемся после гибели Шреддера, хватка клана Фут усиливается на улицах, которые вы когда-то называли домом. Пришло время вернуть то, что принадлежит вам".

Аудитории обещают фирменное оружие, городской паркур, известных злодеев и сюжетную кампанию для одиночного прохождения или в кооперативе на четверых.

Релиз запланирован на 2026 год. Среди целевых платформ называются Steam VR и Quest (шлем разработан компанией Meta, признана в России экстремистской и запрещена).