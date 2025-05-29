Вышел релизный трейлер игры Elden Ring Nightreign

Японская студия FromSoftware в преддверии выпуска своей грядущей игры Elden Ring Nightreign выпустила релизный трейлер.

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Проект, напомним, планируется как многопользовательское ответвление от одноименного экшена, вышедшего в 2022 году.

Новинка будет доступна в российском сегменте онлайн-магазина Steam - за стандартное издание просят 2849 руб., а Deluxe Edition обойдется в 3929 руб.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.

В Сети уже опубликованы рецензии от критиков, на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) средний балл на момент написания данной заметки равен 78 из 100 на основе 51 ревью.