Не для слабонервных: игры, в которых твои решения меняют все

Видеоигры отличаются от любой другой формы медиа тем, что игрок взаимодействует с произведением на экране, а порой даже может влиять на развитие сюжета. Портал howtogeek.com рассказал о лучших играх, где часто нужно принимать тяжелые решения.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Франшиза «Ведьмак» в целом известна множеством сложных, морально серых решений, которые Геральту приходится принимать на каждом шагу. И третья часть серии — однозначно лучшая игра цикла, особенно вкупе с двумя крупными дополнениями, рассказывающими не менее хорошие истории. За сотни часов прохождения игроку не раз предстоит решить, кому жить, кому умереть, кого предать, а кого поддержать. Причем обычно у этих дилемм нет правильного и неправильного варианта: только плохой и очень плохой.

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Трилогия Mass Effect

Mass Effect фактически переписала устоявшиеся правила RPG. Сюжет саги разворачивается на протяжении трех игр, причем решения из каждой предыдущей части, порой даже маленькие и незначительные, переходят с игроком в следующую. В Mass Effect судьбы персонажей, к которым игрок мог привязаться за десятки часов прохождения, могут в любой момент оборваться — до финальных титров доберутся не все боевые товарищи.

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Undertale

Большинство игр предлагает пользователю уничтожать врагов, не задумываясь о морали собственных действий, но Undertale — совсем другой опыт. В путешествии по подземному царству монстров противников можно как убивать, так и щадить, и почти каждый подобный выбор так или иначе подразумевает моральную дилемму. Игра прекрасно знает об этом — и рассуждает о решениях игрока соответствующим образом.

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Detroit: Become Human

Quantic Dream построила свою репутацию на интерактивных фильмах, которые привлекают игрока не столько механиками, сколько сюжетом и неожиданными поворотами. Detroit: Become Human — пожалуй, лучшая игра студии. Мир недалекого будущего, в котором андроиды организовали мятеж против своих создателей, погружает в себя с головой. Да и по части сложных решений можно не беспокоиться: почти каждая игра Quantic Dream — это непрерывная череда тяжелых моральных решений.

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Baldur’s Gate 3

Настольные RPG — олицетворение свободы действий и бесконечного множества возможных последствий. А Baldur’s Gate 3 — пожалуй, самая компетентная и качественная попытка перенести опыт настольных RPG в формат видеоигры. Иногда кажется, словно Larian Studios предсказала буквально каждый возможный вариант развития событий и способ взаимодействия с персонажами или окружением. Да, многие из этих решений не повлекут за собой долгосрочные последствия, но в игре хватает выборов, которые будут напоминать о себе много часов спустя.