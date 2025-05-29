Кооперативная Elden Ring Nightreign получила 78 баллов на Metacritic

Газета.Ruиещё 1

Западные издания представили первые рецензии на Elden Ring: Nightreign, которая по итогам обзоров набрала на Metacritic 78 баллов из 100 на основе 70 отзывов от критиков. Об этом сообщает портал DTF.

Кооперативная Elden Ring Nightreign получила 78 баллов на Metacritic
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Elden Ring: Nightreign — предстоящая игра в жанре кооперативного action-RPG с элементами roguelike и королевской битвы от студии FromSoftware. Это спин-офф Elden Ring, которая признана одной из лучших игр в истории.

Журналисты положительно оценили экспериментальный подход, подчеркивая, что игровая механика мотивирует участников на повторные прохождения. Эксперты отметили, что проект побуждает игроков координировать действия и разрабатывать стратегии.

Среди преимуществ Nightreign обозреватели выделяют постоянное развитие персонажа и насыщенность игрового процесса, что делает каждое 45-минутное прохождение интенсивным и разнообразным. При этом рецензенты отметили проблемы с подбором игроков и балансом игры в режиме одиночного прохождения, который может оказаться чрезмерно сложным.

Также были отмечены случайные факторы карты, такие как непредсказуемость расположения лагерей противников. Несмотря на эти аспекты, критики уверены, что поклонники FromSoftware найдут в Nightreign множество знакомых и любимых механик.

Релиз проекта запланирован на 30 мая 2025 года для PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также Windows. Оригинальная Elden Ring вышла на тех же платформах в 2022 году и за три года завоевала в общей сложности более 430 наград «Лучшая игра года» от разных изданий — больше, чем какая-либо другая игра за всю историю индустрии. На Metacritic она имеет оценку 96 из 100 баллов на основе 86 рецензий.

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