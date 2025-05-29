Кооперативная Elden Ring Nightreign получила 78 баллов на Metacritic

Западные издания представили первые рецензии на Elden Ring: Nightreign, которая по итогам обзоров набрала на Metacritic 78 баллов из 100 на основе 70 отзывов от критиков. Об этом сообщает портал DTF.

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Elden Ring: Nightreign — предстоящая игра в жанре кооперативного action-RPG с элементами roguelike и королевской битвы от студии FromSoftware. Это спин-офф Elden Ring, которая признана одной из лучших игр в истории.

Журналисты положительно оценили экспериментальный подход, подчеркивая, что игровая механика мотивирует участников на повторные прохождения. Эксперты отметили, что проект побуждает игроков координировать действия и разрабатывать стратегии.

Среди преимуществ Nightreign обозреватели выделяют постоянное развитие персонажа и насыщенность игрового процесса, что делает каждое 45-минутное прохождение интенсивным и разнообразным. При этом рецензенты отметили проблемы с подбором игроков и балансом игры в режиме одиночного прохождения, который может оказаться чрезмерно сложным.

Также были отмечены случайные факторы карты, такие как непредсказуемость расположения лагерей противников. Несмотря на эти аспекты, критики уверены, что поклонники FromSoftware найдут в Nightreign множество знакомых и любимых механик.

Релиз проекта запланирован на 30 мая 2025 года для PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также Windows. Оригинальная Elden Ring вышла на тех же платформах в 2022 году и за три года завоевала в общей сложности более 430 наград «Лучшая игра года» от разных изданий — больше, чем какая-либо другая игра за всю историю индустрии. На Metacritic она имеет оценку 96 из 100 баллов на основе 86 рецензий.

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