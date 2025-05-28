В PS Store стартовала распродажа «Дни игры»

В PS Store стартовала большая распродажа Days of Play («Дни игры»). Скидки будут действовать с сегодняшнего дня до 12 июня.

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Снижение цен распространяется как на актуальные игры, такие как Forza Horizon 5 и Kingdom Come: Deliverance 2, так и на более старые проекты.

Самые интересные предложения:

Forza Horizon 5 — 1232 лиры (примерно 2,5 тыс. рублей);

Call of Duty: Black Ops 6 — 1539 лир (примерно 3,1 тыс. рублей);

Astro Bot — 2124 лиры (примерно 4,3 тыс. рублей);

Kingdom Come: Deliverance 2 – 3199 лир (примерно 6,5 тыс. рублей);

Star Wars Outlaws — 1399 лир (примерно 2,8 тыс. рублей);

Mortal Kombat 1 — 577 лир (примерно 1,1 тыс. рублей);

Tekken 8 — 1049 лир (примерно 2,1 тыс. рублей);

Metaphor: ReFantazio — 1461 лира (примерно 2,9 тыс. рублей);

The Last of Us Part II Remastered — 999 лир (примерно 2 тыс. рублей);

Star Wars: Battlefront 2 — 34 лиры (примерно 69 рублей).

Скидки также получили годовые подписки PS Plus. Версия Deluxe стоит 4266 лир (примерно 8,6 тыс. рублей), Extra — 2733 лиры (примерно 5,5 тыс. рублей) и Essential — 1728 лир (примерно 3,5 тыс. рублей).