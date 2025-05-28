Nintendo Switch 2 появилась у российских блогеров за неделю до выхода в США

Telegram-канал «Попы и культур» опубликовал фотографии Nintendo Switch 2. Утверждается, что это первая в России распаковка консоли, которая поступит в продажу на международном рынке лишь 5 июня.

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По словам авторов канала, Nintendo Switch 2 предлагает улучшенное качество сборки и дисплей диагональю 8 дюймов с разрешением Full HD. Несмотря на то, что это IPS-панель, экран отличается высокой яркостью и насыщенной цветопередачей, что выгодно выделяет его даже на фоне Steam Deck OLED.

Несмотря на то, что консоль невозможно использовать по прямому назначению до выхода 5 июня патча, который разблокирует игровые возможности, пользователям уже доступен раздел настроек. В нем авторы фотографий подтвердили наличие параметров технологий VRR, HDR и ALLM. Вместе с тем они подтвердили наличие перевода системы на русский язык.

Рекомендованная розничная цена консоли составит от $450 (около 35,8 тыс. руб.) в США. В России новинку начнут продавать уже после выхода устройства на других рынках по цене от 59,9 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Ранее стало известно, что «Ачивка» будет продавать Nintendo Switch 2 в РФ дороже, чем «М.Видео».