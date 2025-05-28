Игровой смартфон RedMagic 10S Pro получил встроенный эмулятор Steam

Nubia представила в Китае флагманские игровые смартфоны RedMagic 10S Pro и RedMagic 10S Pro+, которые получили экраны, активную систему охлаждения, разогнанные процессоры и поддержку ПК-игр. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Дисплей смартфонов представлен OLED-панелью диагональю 6,85 дюйма с разрешением 2688х1216 пикселей и частотой обновления изображения до 144 Гц. В нем не предусмотрено вырезов под фронтальную камеру, так как 16-мегапиксельный датчик спрятан под экраном. На тыльной стороне три модуля: основной на 50 Мп, ультраширокоугольный с разрешением 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

За производительность новинок отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite Leading Edition, который отличается от базовой версии разогнанной до 4,47 ГГц тактовой частотой. Также в смартфоны установлен игровой процессор Red Core R3 Pro, обеспечивающий масштабирование графики до 2K и стабильную частоту кадров до 120 FPS. Игровые функции также дополняют сенсорные кнопки-триггеры на правой грани, два вибромотора и система активного охлаждения в виде встроенного кулера, разгоняющимся до 23 000 об/мин.

Среди прочих параметров смартфонов отмечается наличие до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и встроенной памяти до 1 ТБ UFS 4.1 Pro в зависимости от модели, аккумулятора емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт во флагманской версии и батареи на 7050 мАч с зарядкой на 80 Вт в RedMagic 10S Pro.

Ключевой особенностью смартфонов стало наличие предустановленного эмулятора компьютера и поддержка игр из Steam.

В Китае линейку RedMagic 10S Pro предлагают по цене от 4999 юаней (около 55,3 тыс. руб.).

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