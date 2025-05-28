Apple выпустит собственный игровой хаб для iPhone

Apple разрабатывает новое приложение для видеоигр, которое заменит Game Center. Об этом сообщает Bloomberg.

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Apple готовится представить обновленную платформу для управления мобильными играми 9 июня в рамках конференции WWDC 2025. Согласно источнику, приложение станет централизованным хабом для игрового контента и функций — включая достижения, таблицы лидеров и социальные взаимодействия. Сервис будет предустановлен на iPhone, iPad, Mac и Apple TV уже к концу текущего года.

Разработка приложения, которое, предположительно, заменит устаревший Game Center, обсуждается с конца 2024 года. Ранее портал 9to5Mac сообщал о планах Apple создать автономный магазин игр, независимый от App Store, что может указывать на связь с текущим проектом.

Вместе с тем Apple приобрела свою первую игровую студию — канадскую RAC7, известную по инди-проекту Sneaky Sasquatch для Apple Arcade. Известно, что в студии трудятся всего два человека.

Конференция WWDC 2025 для разработчиков начнется 9 июня. В этот день Apple представит обновленные операционные системы, в том числе iOS 19.

Ранее сообщалось, что сверхтонкий iPhone 17 Air с Si/C-батареей будет весить 150 граммов.