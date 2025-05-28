В Assassin's Creed Shadows появился контент из Dead by Daylight

В игре Assassin's Creed Shadows появился контент из Dead by Daylight
В приключенческом экшене Assassin's Creed Shadows стартовал ивент-кроссовер с игрой Dead by Daylight.
К его началу Ubisoft выпустила тизер-трейлер.
Описание нового контента, который будет доступен ограниченное время, звучит следующим образом: "Жители деревни начинают исчезать, и Наоэ чувствует странное присутствие демона Они, нападающего на местных жителей Харимы. Чтобы добиться успеха, вам нужно будет освоить уникальную механику и противостоять грозной потусторонней угрозе".
Assassin's Creed Shadows вышла в марте, ее события происходят в феодальной Японии в период с 1579 по 1580-е годы.
С нашим обзором можно ознакомиться здесь.