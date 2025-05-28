В "М.Видео-Эльдорадо" стартовали продажи RTX 5060 и 5060 Ti от Palit и MSI

В сети М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA RTX 5060 и 5060 Ti от Palit и MSI.

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Модели построены на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают DLSS 4, трассировку лучей и Multi Frame Generation, обеспечивая высокую производительность в современных играх и приложениях.

MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC оснащена системой охлаждения Twin Frozr 10 и работает на частоте до 2640 МГц. Модель VENTUS 3X OC предлагает тройную систему охлаждения и частоту до 2672 МГц. Обе карты имеют 8 ГБ GDDR7 памяти и шину 128 бит.

Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB предназначена для компактных сборок, оснащена двумя вентиляторами и работает на частоте до 2572 МГц. Серия Infinity 3 представлена версиями с 8 и 16 ГБ GDDR7 памяти, трехвентиляторной системой охлаждения и частотами до 2662 МГц.

Цены на новинки в М.Видео-Эльдорадо варьируются от 43 999 до 52 999 рублей. Видеокарты уже доступны для заказа онлайн и в розничных магазинах сети.