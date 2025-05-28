Nvidia выпустила инструкцию по устранению сбоя в GeForce RTX 5060

Nvidia представила официальное исправление для критической ошибки, приводящей к черному экрану при запуске операционной системы на компьютерах с видеокартами GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. Об этом сообщает портал TechRadar.

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Отмечается, что сбой возникает при активированном устаревшем режиме совместимости (Legacy/CSM) в BIOS, препятствуя переходу к рабочему столу. Для устранения сбоя Nvidia выпустила утилиту GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0, позволяющую обновить прошивку видеокарты и перевести систему на современный стандарт загрузки UEFI. Однако внедрение решения осложняется тем, что пользователи, столкнувшиеся с ошибкой, зачастую не могут загрузить систему штатным образом.

Nvidia рекомендует вручную отключить режим Legacy/CSM в BIOS и включить поддержку UEFI. В случаях, когда материнская плата или BIOS не поддерживают UEFI, пользователям следует обратиться к производителю видеокарты за обновлением прошивки VBIOS. В качестве временной меры компания предлагает использовать интегрированную графику либо установить другую видеокарту для загрузки системы.

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