Nintendo Switch 2 не будет работать у пользователей без патча первого дня

Nintendo заблокировала все консоли Switch 2 — устройства не будут работать без патча первого дня, который выйдет 5 июня. Об этом сообщает портал Gaming.news со ссылкой на Reddit.

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Некоторые пользователи, получившие доступ к консоли Nintendo Switch 2 до ее официального релиза, столкнулись с невозможностью использовать устройство — консоль требует обязательного обновления для активации, которое на данном этапе недоступно. Судя по всему, Nintendo намеренно заблокировала отгруженные в розничные сети устройства до старта продаж.

Ранее Nintendo усилила меры против пиратства и внесла изменения в пользовательское соглашение. Теперь компания оставляет за собой право деактивировать устройства, если пользователи попытаются установить эмуляторы, использовать нелицензионные копии игр или вносить несанкционированные изменения в программное обеспечение консоли.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450 (около 35,8 тыс. руб.). Консоли уже отгружены в магазинах-партнерах Nintendo, а некоторые пользователи и вовсе получили устройства на руки. Однако запустить Nintendo Switch 2 пока невозможно.

Ранее Digital Foundry оценили версию Cyberpunk 2077 для Switch 2 выше версии для PS4.