Nintendo Switch 2 запретят к продаже на маркетплейсах Японии

Nintendo объявила о соглашении с крупнейшими японскими маркетплейсами — Mercari, LINE Yahoo Japan и Rakuten Group.

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С 5 июня 2025 года эти площадки начнут блокировать все объявления о продаже новой консоли Switch 2. Таким образом компания хочет минимизировать влияние перекупщиков и мошенников на старте продаж.

В пресс-релизе Nintendo говорится о «мошеннических объявлениях», однако представители Yahoo Japan и Rakuten подтвердили: блокировка будет полной, без исключений. На какой срок вводится запрет — не уточняется.

Запуск Switch 2 намечен на 5 июня, и в Японии ожидается высокий спрос. Nintendo опасается, что спекулянты выкупят дефицитные устройства и выставят их с наценкой. Пока меры касаются только японского рынка. Появятся ли аналогичные ограничения за его пределами — неизвестно.

Консоль уже начали отгружать в зарубежные магазины. В России Nintendo Switch 2 поступит в продажу чуть позже.