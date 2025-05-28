В одном из выпусков на YouTube-канале Power-Art рассказали, чего стоит ожидать в играх от Ryzen 7 7700 и i5-14600KF, а также какой из них лучше покупать.

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i5-14600KF в целом лучше себя показывает в рабочих задачах, в мультипотоке. Однако апгрейда почти нет и нужна мощная система охлаждения. Что касается Ryzen 7 7700, то он хуже подходит для работы, но легко апгрейдится, лучше в однопотоке.

Тестовый стенд включал RTX 5070, кулер ID-Cooling Frozn A610 ARGB, оперативную память 32 ГБ 6000 МГц ADATA XPG Lancer Blade Black.

Cyberpunk 2077 шёл в 1080р с ультра-пресетом, DLSS на ультрапроизводительности. В этом случае Intel обогнал AMD на 5-7% по средней частоте кадров. При переходе в 1440р с ультра-графикой, DLSS Off, RTX Off производительность стала почти одинаковой. То же самое касается ситуации с DLSS Quality. Если в QHD поставить ультра-пресето, DLSS On, RTX On, то вновь будет схожий результат.

Игра Kingdom Come: Deliverance II запускалась в 1080р с ультра-графикой, DLSS на максимальной производительности. Оба процессора в итоге дают схожий FPS. В 1440р с пресетом Ultra, DLSS Off, RTX Off 7700 опережает 14600KF на 7% в среднем. При включении DLSS Quality ничего не меняется: вновь разница 7%.

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В игре Alan Wake II в 1080р с пресетом Ultra и DLSS "ультрапроизводительность" удалось в среднем получить с 14600KF на 20% больше FPS, чем с 7700. В QHD с ультра-графикой результат одинаковый, а при включении DLSS снова Intel оказывается лучше примерно на 20 к/с.

Black Myth Wukong тестировалась в 1080р с рендером на 33%, графикой Ultra, DLSS на максимальной производительности. Вновь здесь паритет. В 1440р с ультра-пресетом ситуация не меняется, как и с рендером в 65%.

CS 2 запускали в 1080р с низкими настройками графики. В среднем Ryzen здесь обгоняет Intel на 5%. В QHD с теми же настройками быстрее уже на 5% оказывается 14600KF. При переходе на высокий пресет ситуация схожая.

Dota 2 шла в 1080р с высокой графикой. В FHD Intel оказался на 3,5% быстрее, чем AMD, а в QHD - наоборот.

Вывод

С точки зрения игровой производительности Intel лучше: он почти во всех играх обгонял Ryzen 7 7700. Однако в реальных условиях при использовании с видеокартами уровня 4070S или 5070 прирост будет совсем небольшим.

Для работы сейчас 14600KF точно подойдёт больше, а вот для игр сам ведущий больше предпочитает Ryzen. В том числе и потому, что он с лёгкостью апгрейдится.