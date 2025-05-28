Версия Cyberpunk 2077 для Switch 2 оказалась лучше версии для PlayStation 4

Эксперты Digital Foundry, известные глубоким техническим анализом видеоигр, провели предварительную оценку версии Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2. Анализ был основан на 37-минутном геймплейном видео, записанном при работе игры на консоли в режиме док-станции (док-режиме). Специалисты пришли к выводу, что порт для новой консоли Nintendo превосходит версию для PlayStation 4 и демонстрирует конкурентоспособный уровень с Xbox Series S.

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Ключевым преимуществом Nintendo Switch 2 в док-режиме (настройка «Качество») стало динамическое разрешение от 720p до 1080p в сочетании с технологией DLSS. Это заметно превосходит производительность PlayStation 4, где игра работает в диапазоне 720p-900p. К тому же, благодаря технологии TAA (временное сглаживание, – «Газета.Ru»), в версии Switch 2 имеется более чистое сглаживание, то есть картинка более четкая и имеет меньше шумов, а также артефактов.

Визуально Switch 2 сопоставима с PS4 и Xbox Series S по качеству текстур, ассетов и общей детализации. В статичных сценах консоль Nintendo демонстрирует более чистое изображение, особенно в отражениях и мелких элементах, несмотря на более низкое нативное разрешение по сравнению с Xbox Series S. Однако в динамичных сценах, таких как быстрая езда по городу, Series S может выигрывать за счет отсутствия артефактов, которые в версии для Switch 2 появляются из-за использования технологии масштабирования DLSS.

Что касается производительности, в показанном видео (док-режим, «Качество») Cyberpunk 2077 в основном удерживала стабильные 30 кадров в секунду (FPS). Тем не менее, при высокой скорости перемещения по Найт-Сити наблюдались просадки до 20 FPS. В Digital Foundry не исключают, что в релизной версии результат может быть лучше.

Эксперты высоко оценили общее техническое состояние порта. Особого внимания, по их мнению, заслуживает портативный режим, где игра будет работать с ограничением энергопотребления всего в 10 Вт, что специалисты назвали «почти чудом». Однако примеров работы игры в данном режиме еще нет.

На Switch 2 игра Cyberpunk 2077 выйдет в день релиза консоли – 5 июня 2025 года.

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