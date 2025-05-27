Консоль Lenovo Legion Go S на SteamOS оказалась мощнее версии с Windows 11

После выхода обновления SteamOS 3.7.8, блогер Dave2D протестировал, как операционная система от Valve влияет на производительность Lenovo Legion Go S.

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Он заменил штатную Windows 11 на SteamOS и сравнил показатели fps в популярных играх. Результаты оказались неожиданно впечатляющими.

В Helldivers 2 частота кадров выросла на 8%, в Doom Eternal — на 14%, а в третьем Ведьмаке — на 15%. Самый большой прирост зафиксирован в Cyberpunk 2077, где fps увеличился на 28% по сравнению с Windows. Исключением стала Marvel's Spider-Man 2, где никакой разницы замечено не было.

© YouTube

© YouTube

Кроме того, SteamOS оказалась значительно эффективнее с точки зрения энергопотребления. В некоторых сценариях автономность устройства под новой системой была вдвое выше, чем под Windows 11.

Это делает систему от Valve привлекательной альтернативой для владельцев портативных консолей, стремящихся к большей производительности и лучшему времени работы без подзарядки.