Блогер встроил игровой ПК прямо в компьютерное кресло

YouTube-блогер Basically Homeless собрал необычный игровой компьютер, «железо» которого он разместил внутри геймерского кресла.

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Для реализации идеи были использованы компактные компоненты, включая материнскую плату ASRock B650I Lightning WiFi формата Mini-ITX, процессор Ryzen 9 9800X3D и низкопрофильный кулер. Система оснащена 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой Gigabyte GeForce RTX 4060, которая подключена через райзер и расположена сбоку от основных компонентов. Питание обеспечивается блоком SilverStone FX600 Platinum формата Flex ATX.

Все элементы конструкции закреплены под сиденьем кресла с использованием эпоксидной смолы и защищены самодельным корпусом, напечатанным блогером на 3D-принтере. Чтобы минимизировать количество проводов, автор проекта отказался от традиционного монитора, из-за чего картинка выводится на VR-гарнитуру.

Basically Homeless известен необычными проектами, в числе которых «игровой унитаз», летающий системный блок, системный блок-холодильник и многое другое.

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