Видеокарта RTX 5090 подешевела в Европе

Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 5090, построенная на чипе GB202 и оснащенная 32 ГБ памяти GDDR7, впервые начала продаваться дешевле официальной рекомендованной цены.

Согласно данным с европейских площадок, модель Inno3D RTX 5090 X3 теперь доступна по цене €2299 — это на €100 ниже MSRP (€2399) и на 6% дешевле, чем ранее. Ещё один вариант — Palit RTX 5090 GameRock — стоит столько же, хотя до этого продавался за €3049.

Снижение цен стало заметным сразу в нескольких странах Европы. Это может свидетельствовать о начавшейся корректировке стоимости, особенно на фоне анонсов на Computex 2025, где AMD и Intel представили конкурентов с большим объёмом памяти — Radeon PRO W9700 и Intel Arc Pro B60 (32 и 24 ГБ соответственно).

© VideoCardz.com

Хотя RTX 5090 остаётся бесспорным лидером по производительности, её цена превышала €3000 с момента старта продаж в январе. Теперь, когда карты не только снова в наличии, но и дешевеют, энтузиасты могут надеяться на более сбалансированное предложение на рынке видеокарт.