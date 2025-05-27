В Steam стартовал фестиваль «Зомби против вампиров»

27 мая в Steam начался фестиваль «Зомби против вампиров» — он посвящён играм про сверхъестественных кровососов и безмозглых зомби. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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Интересные предложения на фестивале «Зомби против вампиров» в Steam

DayZ — 1645 рублей (- 50%)

Left 4 Dead 2 — 38 рублей (- 90%)

World War Z — 461 рубль (- 67%)

Vampire Survivors — 140 рублей (- 30%)

Vampyr — 439 рублей (- 80%)

They Are Billions — 629 рублей (- 30%)

No More Room in Hell 2 — 880 рублей (- 20%)

The Final Station — 110 рублей (- 80%)

Фестиваль «Зомби против вампиров» в Steam продлится до 2 июня включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.