Серия RTX 5060 только вышла, а Nvidia уже выпустила экстренное обновление

Пользователи видеокарт Nvidia RTX 5060 и 5060 Ti столкнулись с проблемой — при перезагрузке компьютера экран остается черным. Nvidia выпустила специальное обновление прошивки (vBIOS), которое должно решить эту ошибку. Однако устанавливать его стоит только тем, кто действительно столкнулся с этой проблемой.

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Причина, вероятно, связана с тем, как прошивка видеокарты взаимодействует с BIOS/UEFI системы. Если ваша материнская плата не поддерживает режим загрузки UEFI, Nvidia советует обратиться в поддержку производителя видеокарты, чтобы получить совместимую версию прошивки.

Перед установкой обновления важно соблюдать осторожность: сбой питания во время обновления может повредить видеокарту. Nvidia рекомендует сначала загрузиться в систему (что может быть сложно, если экран черный), а затем использовать специальную утилиту NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0.

Временные способы обойти проблему:

- Полностью отключать от питания компьютер перед включением

- Убедиться, что используется последняя версия BIOS

- Включить режим UEFI

- Подключить другую видеокарту или использовать встроенную графику

Проблема затрагивает только RTX 5060 и 5060 Ti, основанные на чипе GB206. Остальные карты серии RTX 50 не пострадали.