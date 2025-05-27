Серия RTX 5060 только вышла, а Nvidia уже выпустила экстренное обновление
Пользователи видеокарт Nvidia RTX 5060 и 5060 Ti столкнулись с проблемой — при перезагрузке компьютера экран остается черным. Nvidia выпустила специальное обновление прошивки (vBIOS), которое должно решить эту ошибку. Однако устанавливать его стоит только тем, кто действительно столкнулся с этой проблемой.
Причина, вероятно, связана с тем, как прошивка видеокарты взаимодействует с BIOS/UEFI системы. Если ваша материнская плата не поддерживает режим загрузки UEFI, Nvidia советует обратиться в поддержку производителя видеокарты, чтобы получить совместимую версию прошивки.
Перед установкой обновления важно соблюдать осторожность: сбой питания во время обновления может повредить видеокарту. Nvidia рекомендует сначала загрузиться в систему (что может быть сложно, если экран черный), а затем использовать специальную утилиту NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0.
Временные способы обойти проблему:
- Полностью отключать от питания компьютер перед включением
- Убедиться, что используется последняя версия BIOS
- Включить режим UEFI
- Подключить другую видеокарту или использовать встроенную графику
Проблема затрагивает только RTX 5060 и 5060 Ti, основанные на чипе GB206. Остальные карты серии RTX 50 не пострадали.