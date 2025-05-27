The Division 2 получила релизный трейлер дополнения Battle for Brooklyn

Cq.ru

Ubisoft расширяет вселенную The Division. Ubisoft продолжает развивать кооперативный шутер The Division 2. На этот раз разработчики представили релизный трейлер Battle for Brooklyn — очередного сюжетного дополнения.

The Division 2 получила релизный трейлер дополнения Battle for Brooklyn
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Как можно понять из названия, события DLC развернутся в Бруклине, который в оригинальной игре появляется лишь частично в рамках обучения. Игрокам станут доступны районы Бруклин-Хайтс и Дамбо, а начать прохождение новой сюжетной линии можно будет начать с 40 уровня. Постер Battle for Brooklyn Battle for Brooklyn выйдет 27 мая в 11:00 МСК на ПК и консолях.

Если вы купили Gold или Ultimate издания The Division 2, то получите DLC бесплатно. Кроме этого, в течение 2025-го разработчики планируют выпустить еще больше контента для эндгейм-игры.