The Division 2 получила релизный трейлер дополнения Battle for Brooklyn

Ubisoft расширяет вселенную The Division. Ubisoft продолжает развивать кооперативный шутер The Division 2. На этот раз разработчики представили релизный трейлер Battle for Brooklyn — очередного сюжетного дополнения.

© Cq.ru

Как можно понять из названия, события DLC развернутся в Бруклине, который в оригинальной игре появляется лишь частично в рамках обучения. Игрокам станут доступны районы Бруклин-Хайтс и Дамбо, а начать прохождение новой сюжетной линии можно будет начать с 40 уровня. Постер Battle for Brooklyn Battle for Brooklyn выйдет 27 мая в 11:00 МСК на ПК и консолях.

Если вы купили Gold или Ultimate издания The Division 2, то получите DLC бесплатно. Кроме этого, в течение 2025-го разработчики планируют выпустить еще больше контента для эндгейм-игры.