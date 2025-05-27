Philips выпустила игровой монитор с технологией защиты глаз и частотой 300 Гц

Philips выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор 27M2N3500UK с разрешением 2K (2560×1440) и высокой частотой обновления — 300 Гц. Экран имеет быстрое время отклика 1 мс. Главная особенность монитора — новая технология круговой поляризации ComfortView Blue 4.0, разработанная совместно с BOE. Она снижает нагрузку на глаза.

© Ferra.ru

Как? Уменьшая раздражение, усталость и сухость при длительной работе. Кроме того, монитор оснащён сертифицированной системой фильтрации синего света и безмерцательным DC-диммированием.

Дисплей поддерживает широкий цветовой охват (100% sRGB и около 95% DCI-P3), высокую точность цветопередачи и HDR 400 с яркостью до 450 нит. Для подключения есть HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиоразъём.

© Philips

© Philips

Монитор можно наклонять, он совместим с креплениями VESA и изготовлен с учётом экологии — из переработанных материалов и с полностью перерабатываемой упаковкой. Стоимость новинки составляет примерно 166 долларов.