Новая портативная PlayStation носит кодовое название Project Juptier

Появились первые детали о новой портативной консоли Sony. Согласно информации издания Wccftech, ссылающегося на инсайдера Jukanlosreve, проект носит рабочее название Project Juptier.

© Газета.Ru

Предполагается, что основой устройства станет специализированный чип от AMD, разработанный на базе высокопроизводительного 2-нанометрового узла Samsung SF2P. Ожидается, что новая портативная консоль станет логическим преемником культовой PS Vita, выпущенной более десяти лет назад, а ее анонс состоится до 2028 года.

По данным аналитиков Digital Foundry, Project Juptier не будет способна напрямую запускать игры для PlayStation 5. Вместо этого, консоль, вероятно, пойдет по пути Nintendo, предлагая адаптированные или «облегченные» версии проектов. Это указывает на приоритет энергоэффективности и портативности над максимальной производительностью.

Издание Wccftech призывает относиться к этой информации с определенной долей скепсиса. Как минимум по той причине, что в прошлом Sony уже разрабатывала несколько амбициозных проектов, которые так и не увидели свет.

Ранее была раскрыта акционная стоимость мощной PlayStation 5 Pro.