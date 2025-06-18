Когда ты не спаситель, а катастрофа: топ игр без морали

Протагонистами подавляющего большинства игр выступают положительные персонажи — лишь немногие видеоигры дают пользователю возможность примерить на себя роль злодея, без каких-либо оправданий и неоднозначности. Портал howtogeek.com рассказал о лучших играх про злодеев.

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Destroy All Humans

Суть Destroy All Humans полностью соответствует названию игры. В роли инопланетянина, замыслившего вторжение на Землю, игроку предстоит уничтожать человеческие дома, города, военные базы и прочее имущество. Сюжет начинается со стереотипного похищения коров при помощи телекинеза, но разгоняется до самого настоящего апокалипсиса. Проект не зря стал культовым и получил полноценный ремейк в 2020 году.

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Carrion

Там, где многие другие хорроры заставляют игрока спасаться от монстра, Carrion проворачивает прямо противоположный трюк. Протагонист (?) игры — маленький аморфный комок плоти, который вырастает в размерах с каждой сожранной жертвой. Безымянный монстр должен выбраться из бункера, в котором его держат, попутно уничтожая всех, кто встанет на его пути. Гротескная эстетика и запредельная жестокость определенно понравятся не всем, но динамичный геймплей и уникальные механики делают Carrion любопытной игрой.

Prototype

В Prototype игрок примеривает на себя роль Алекса Мерсера: человека, проснувшегося со сверхчеловеческой силой, скоростью и способностью менять облик, а также возможностью создавать оружие из собственных частей тела. Игра дает большую свободу действий в плане взаимодействия с миром — никто не запрещает уничтожать все живое, включая невинных гражданских. И хотя жестокость не нужна по сюжету, она также и не возбраняется: Мерсер пополняет здоровье, пожирая других, и может принимать их облик.

Prototype — интересный случай, потому что Мерсер подходит под описание злодея сразу по двум параметрам. В первой части дилогии он выступает антигероем, а во второй — главным антагонистом.

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Серия Grand Theft Auto

В каждой части одной из самых популярных видеоигровых франшиз на планете протагонистами неизменно выступают, мягко говоря, сомнительные личности. Хотя ни одного из героев Grand Theft Auto нельзя назвать отъявленным злодеем, они нарушают так много законов и убивают так много людей, что многим из них подойдет ярлык психопата. Не говоря уже о том, что открытый мир предоставляет огромное множество шансов для того, чтобы учинить хаос.

Overlord

Overlord — Pikmin для тех, кто всегда хотел собрать собственную армию миньонов. Вместо того, чтобы набирать маленьких помощников для сбора ресурсов и боев с монстрами, герой игры собирает армию гоблинов, которая помогает ему грабить деревни и угонять людей в рабство. Механика морали в Overlord не всегда дает игроку хороший и плохой выбор; иногда выбирать приходится из двух зол, и не обязательно меньшее.

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Dungeon Keeper

Герои RPG часто скитаются по подземельям и гробницам в поисках сокровищ… Но мало кто задумывается о тех, кто создает эти подземелья. В Dungeon Keeper игроку предстоит заниматься как раз этим — менеджментом и строительством подземелий, которые не по силам ни одному спасителю мира. А для того, чтобы система работала эффективно, нужно позаботиться и о ловушках, и о сокровищах, и о благополучии всяческих монстров, населяющих подземелье.

Evil Genius

Evil Genius выводит механики менеджмента из Dungeon Keeper на новый уровень. Игрок, будучи главным злодеем прямиком из бондианы, может настроить дизайн собственного злодейского логова и даже создать машину судного дня. Но на пути к мировому господству обязательно встанут силы правосудия — для них и нужно готовить различные ловушки.

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Tyranny

Tyranny — реактивная ролевая игра, где мир динамично откликается на решения игрока. В роли могущественного вершителя судеб на службе тирана, захватившего мир, игрок сам решает, как поступать. Герой-антагонист может как воодушевлять лояльность в своих компаньонах, работать на благо режима или стремиться к личной выгоде. В Tyranny очень много мелких, но занимательных развилок — и много возможностей ощутить себя злодеем.