Гильермо Дель Торо рекомендовал Кодзиме не снимать кино

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в интервью изданию EDGE рассказал о неожиданном совете, полученном от оскароносного режиссера Гильермо Дель Торо. В ходе беседы, также включавшей Николаса Виндинга Рефна, Дель Торо рекомендовал Кодзиме воздержаться от перехода в киноиндустрию.

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Разговор между тремя творцами зашел о продолжительности их профессиональной деятельности и о том, сколько еще времени они смогут посвятить искусству. Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding, давно мечтавший снять собственный фильм, признался, что, по его расчетам, он сможет приступить к этому только после 60 лет, осознавая физические трудности такого шага.

Однако Дель Торо выразил категоричное мнение, что японскому разработчику не стоит менять сферу деятельности.

«Он сказал: «Тебе не нужно снимать кино. То, что ты делаешь в играх, уже похоже на кино. Не увлекайся кинопроизводством и продолжай заниматься своим делом», – процитировал слова режиссера Хидео Кодзима.

Несмотря на совет коллеги, Кодзима, возможно, все же не оставит свою мечту о полнометражном дебюте. В одном из недавних интервью, как пишет DTF, он заявлял, что его следующий проект, шпионская игра Physint, потребует около пяти-шести лет на разработку, после чего он может решиться на создание своего первого фильма.

Кроме того, также известно, что Хидео Кодзима примет участие в создании экранизации игры Death Stranding, которой занимается студия A24.

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