Digital Foundry протестировали RTX 5060

Эксперты Digital Foundry протестировали новую видеокарту RTX 5060 и остались умеренно довольны: прирост производительности заметен, но ограничение в 8 ГБ видеопамяти — серьёзный сдерживающий фактор.

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По итогам тестов, RTX 5060 оказалась на 15–25% быстрее RTX 4060 и на 30–40% опережает RTX 3060 12 ГБ. В сравнении с графическим процессором PS5 она показывает до 35% лучшей производительности, особенно в играх без генерации кадров.

Однако во всех играх, где потребление видеопамяти превышает 8 ГБ, RTX 5060 сталкивается с просадками fps и необходимостью снижать настройки графики. Это делает карту малоподходящей для будущих проектов и тяжёлых модов.

© YouTube

© YouTube

© YouTube

Digital Foundry подчёркивает: несмотря на адекватную производительность, RTX 5060 не обладает «запасом на вырост».

На фоне растущих требований к VRAM, её потенциал может быстро исчерпаться.