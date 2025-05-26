Хакеры взломали сюжетную кампанию Modern Warfare 2

На Reddit появилось сообщение, согласно которому хакерам все же удалось взломать одиночную кампанию шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022).

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На это ушло почти три года с момента выхода игры. Взломана оказалась Steam-версия, включающая полный перевод на русский язык — субтитры, интерфейс и даже озвучку. Судя по сообщениям, из оригинала ничего не вырезали, это полноценное издание игры.

Modern Warfare 2 (2022) продолжает сюжет перезапущенной серии и рассказывает о борьбе оперативников спецподразделения с жестоким мексиканским наркокартелем, укрывшим террориста, захватившего американские баллистические ракеты.

Несмотря на насыщенную кинематографичную кампанию, игра получила смешанные отзывы: критики оценили её на 75 из 100 на Metacritic, тогда как в Steam у неё всего 23% положительных отзывов. Многих пользователей разочаровали технические проблемы и слабый мультиплеерный компонент.