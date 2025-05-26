Thermaltake показала кулер для жидкого охлаждения с четырьмя экранами

Thermaltake показала на выставке Computex новую систему жидкостного охлаждения MineCube 360 Ultra с четырьмя встроенными экранами. Они расположены на верхней и трёх боковых сторонах помпы, а размер каждого экрана — около 4 дюймов с разрешением 720x720 пикселей. Экраны можно настроить отдельно — показывать видео, изображения или информацию, например, температуру процессора. На выставке была демонстрация с анимацией в стиле Minecraft.

© Ferra.ru

Кулер комплектуется вентиляторами Swafan EX12 ARGB, которые соединяются магнитами и требуют всего один кабель для подключения к материнской плате. Устройство будет доступно в чёрном и белом цветах и выйдет в продажу до конца года, хотя точная цена пока неизвестна.

© tweakers.net

© tweakers.net

© tweakers.net

© tweakers.net

Кроме того, Thermaltake разрабатывает новые вентиляторы Project: Edge с экранами на боковой части. Они тоже могут подключаться магнитно и управляться через фирменное ПО. Эти вентиляторы появятся в продаже чуть позже кулера, также в чёрном и белом вариантах. Цены и на них пока не объявлены.