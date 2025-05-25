Российский киберспорт делает успехи на фоне санкций

С начала 2025 года российские киберспортсмены выиграли уже ряд турниров по различным игровым дисциплинам. При этом за последние четыре года команда Team Spirit дважды выигрывала чемпионат мира по Dota 2 под названием The International и удостоилась похвалы от Владимира Путина. Кроме того, трансфер россиянина Ильи m0NESY Осипова, играющего в Counter-Strike 2, из команды G2 Esports в Team Falcons считается рекордным в киберспорте. По данным источников, переход обошёлся в $2,5 млн. Как заявили RT в Госдуме, даже несмотря на международные ограничения, игроки из России делом доказывают, что отечественная киберспортивная школа — одна из сильнейших в мире.

Несмотря на внешние ограничения, российские киберспортсмены продолжают успешно выступать на международной арене. Об этом RT заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Они принимают участие в крупнейших тир-1 турнирах — The International, DreamLeague, IEM Katowice, Perfect World Shanghai Major, PGL Astana и многих других. Лучшим игроком мира в 2024 году по Counter-Strike 2 (по версии портала HLTV.org) стал россиянин, член команды Team Spirit Данил donk Крышковец, о чём было объявлено во время церемонии HLTV Awards в Сербии», — отметил он.

Наряду с этим члены сборной России по компьютерному спорту ездят на международные турниры, где показывают хорошие результаты. Так, в мае трое российских спортсменов по Tekken 8 принимали участие в международном турнире EVO Japan 2025, а до этого участвовали в турнире Virtuocity Battleground в Катаре.

Добавим, что на минувшей неделе команда Team Spirit, которая состоит из российских и украинских киберспортсменов, стала чемпионом крупного турнира по Counter-Strike 2 — PGL Astana 2025, завершившегося в Казахстане.

В гранд-финале соревнований россияне Данил donk Крышковец, Дмитрий Sh1ro Соколов, Леонид Chopper Вишняков, Борис magixx Воробьёв и украинец Мирослав zont1x Плахотя обыграли представителей датской команды Astralis со счётом 3-1. Победа на этом турнире принесла Team Spirit $200 тыс. призовых. Команда завоевала свой первый титул с января, когда выиграла BLAST Bounty Spring 2025.

«Победа всегда важна. Когда мы приехали сюда, я сказал, что нам нужно выиграть турнир. Это было суперважно для того, чтобы мы нормально подготовились к мейджору и ехали туда играть с уверенностью», — подчеркнул тренер команды Сергей hally Шаваев.

Речь идёт о предстоящем в США турнире BLAST.tv Austin Major 2025 — первом мейджоре по Counter-Strike 2 в 2025 году. Соревнования с призовым фондом $1,25 млн пройдут c 3 по 22 июня в США. В нём примут участие 32 команды.

CS-ростер команды Team Spirit подходит к турниру в качестве победителя последнего мейджора 2024 года с призовым фондом $1,25 млн. В декабре коллектив первенствовал в Шанхае, впервые выиграв соревнования подобного статуса.

При этом в марте успехов добился состав Team Spirit по Dota 2, став чемпионом DreamLeague Season 25 и получив $250 тыс. Ростер команды также включал представителя Украины: россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Ярослав Найденов (Miposhka), Александр Филин (rue) и украинец Илья Мулярчук (Yatoro).

Стоит отметить, что за последние четыре года команда Team Spirit дважды выигрывала своеобразный чемпионат мира по Dota 2 под названием The International. Первый успех киберспортсменов отметил даже президент России Владимир Путин.

«Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — говорилось в поздравительной телеграмме главы государства.

Самые дорогие игроки мира из России

В апреле киберспортивный мир оглушил рекордный трансфер в истории. Команда Team Falcons из ОАЭ переманила к себе россиянина Илью m0NESY Осипова, играющего в Counter-Strike 2, из немецкой G2 Esports.

Официально сумма компенсации не называлась, однако инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что переход российской звезды CS2 обошёлся в $2,5 млн — это самая крупная сумма в истории киберспорта среди всех дисциплин.

«Я очень взволнован новым этапом в карьере. Всё новое было для меня вызовом: переход в международный состав, становление лучшим игроком в CS2. Всё, что связано с игрой, в том числе то, что я узнаю в повседневной жизни, например из книг (год назад я прочитал автобиографию Коби Брайанта), — для меня это знания, которые могут помочь мне стать лучше как игроку», — сказал 20-летний россиянин.

Предыдущий трансферный рекорд среди всех дисциплин также принадлежал россиянину. В декабре 2023 года команда Team Spirit оформила переход Дмитрия sh1ro Соколова из коллектива Cloud9. На тот момент киберспортсмен занимал третье место в рейтинге лучших игроков в Counter-Strike 2 по версии портала HLTV. Как писали инсайдеры, сумма выкупа составила $1,75 млн.

С флагом и гимном

После начала специальной военной операции Международная федерация киберспорта (IESF) запретила командам из России участвовать в мировых соревнованиях с флагом и гимном. Запрет был снят чуть более года спустя — в августе 2023-го, несмотря на протесты со стороны Украины.

Несмотря на это решение, весной 2024 года секретариат IESF поставил Федерацию киберспорта России перед выбором: подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира. Таким образом, российские киберспортсмены пропустили чемпионат мира IESF, состоявшийся в ноябре 2024 года в Эр-Рияде.

На этом фоне отметим, что в прошлом году Федерация компьютерного спорта России организовала четыре крупных международных турнира: чемпионат стран БРИКС, Открытые киберспортивные игры, Открытые киберспортивные студенческие игры (16 стран), а также международное соревнование «Кибервосток» во Владивостоке, проведённое по поручению президента России Владимира Путина. В них участвовали киберспортсмены из Бразилии, Индии, Китая, Египта, Ирана, Аргентины, ЮАР, ОАЭ и многих других стран.

«Такие турниры не только укрепляют международные связи, но и подтверждают высокий уровень подготовки российских игроков. Киберспорт открывает новые возможности для международного сотрудничества и укрепления культурных связей, что делает его важным элементом «мягкой силы» в глобальном контексте», — подчеркнул президент ФКС России Дмитрий Смит.

«Российская киберспортивная школа — одна из сильнейших в мире»

Киберспорт в России продолжает демонстрировать уверенный рост, несмотря на целый ряд вызовов и ограничений внешнего характера. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мы наблюдаем стабильное увеличение числа игроков, зрителей, команд и организаторов турниров. В крупных городах развиваются современные киберарены, клубы, образовательные инициативы, появляются специализированные направления в вузах. Всё это говорит о том, что отрасль уже давно вышла за рамки субкультуры и приобрела характеристики полноценной индустрии», — подчеркнул он.

Парламентарий также констатировал, что в последние годы российские спортсмены сталкиваются с различными ограничениями со стороны как международных организаций, так и отдельных государств.

«Даже в условиях частичного недопуска к международным турнирам или препятствий в части трансляций и спонсорства, наши игроки находят способы проявить себя», — добавил он.

По мнению Немкина, российская киберспортивная школа — одна из сильнейших в мире.

«У нас мощная техническая база, талантливая молодёжь и уникальный соревновательный менталитет. Да, внешняя конъюнктура изменилась, но российские команды по-прежнему попадают в топы международных рейтингов и получают признание от сообщества. Это ещё раз доказывает: настоящие таланты и профессионализм не знают границ», — заключил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В свою очередь, президент ФКС России Дмитрий Смит отметил, что киберспорт в РФ находится на высоком уровне развития и продолжает активно расти. Он напомнил, что Россия в 2001 году стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным видом спорта. По статистике на 2024 год, компьютерным спортом в России занимаются почти 322 тыс. человек.