Mortal Kombat 1 не получит новых персонажей и историй

Warner Bros. Games объявила в социальных сетях, что Mortal Kombat 1 больше не получит нового контента — будь то персонажи или сюжетные кампании. Разработчики из студии NetherRealm полностью переключаются на разработку своей следующей игры — по слухам, это файтинг Injustice 3 про супергероев комиксов DC.

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Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но нашей команде NetherRealm нужно переключить своё внимание на следующий проект, чтобы сделать его настолько замечательным, насколько это возможно.

Mortal Kombat 1 явно не стала хитом, на который рассчитывал издатель WB Games: игра не смогла превзойти результаты ни Mortal Kombat 11 (15 млн копий), ни Mortal Kombat X (11 млн копий). Тираж MK1 за полтора года составил 5 млн копий — и, похоже, темпы продажи сильно снизились, особенно на фоне сильных конкурентов в жанре: Street Fighter 6 и Tekken 8.