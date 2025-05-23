Авторы «Ведьмака 3» консультируются по лору с Анджеем Сапковским

Издание PC Gamer поговорило с одним из руководителей студии CD Projekt RED Адамом Бадовским по поводу серии игр «Ведьмак». Он рассказал, что разработчики до сих пор консультируются с автором книг Анджеем Сапковским по поводу лора вселенной.

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По словам Бадковского, писатель не увлекается играми и разделяет свою сферу с тем, что делают другие. При этом разработчик часто видится с Сапковским и обсуждает его новые книги по «Ведьмаку».

Мы настоящие фанаты его книг и осторожно обходимся с лором. Мы обновляем всё и не придумываем другие, альтернативные пути. Мы чувствуем ответственность за наследие Сапковского. Он очень умный человек, поэтому он знает всё о наших играх. Но он практически не комментирует их. Две сферы деятельности, по его мнению, не должны быть связаны.

В этом году вышла новая книга в серии «Ведьмак» под названием «Перекрёсток воронов». Произведение стало первым за 10 лет романом по фэнтезийной вселенной от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене. Новая книга в апреле должна была выйти в России от издательства АСТ, но всё ещё не вышла.