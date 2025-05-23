Вышел релизный трейлер игры Blades of Fire

Экшен Blades of Fire добрался до релиза на ПК и консолях.

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Разработчики студии MercurySteam опубликовали к выходу новый трейлер.

Игра получила в целом положительный прием от профильной прессы - на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) рейтинг на момент написания данной заметки составляет 72 и 75 баллов для версий на ПК и PS5 соответственно.

Среди сильных сторон критики выделяют необычную систему крафта оружия, напрямую влияющую на боевые способности персонажа, а в недостатки чаще всего записывают клишированные сюжет и сеттинг.

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