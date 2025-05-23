Вышел релизный трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown добралась до релиза.

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По этому поводу опубликован соответствующий трейлер.

Разработкой занимается Strange Scaffold.

Проект рассказывает историю знаменитой четверки братьев после смерти Сплинтера и Шреддера.

Жанрово новинка является пошаговой тактикой.

Выпуск состоялся только на ПК, из-за чего аудитория негодует в комментариях под видео, справедливо указывая, что в портативном формате - на той же Nintendo Switch - игровой опыт точно бы не был хуже.