Вышел релизный трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Вышел релизный трейлер новой тактической игры про Черепашек-ниндзя
Игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown добралась до релиза.
По этому поводу опубликован соответствующий трейлер.
Разработкой занимается Strange Scaffold.
Проект рассказывает историю знаменитой четверки братьев после смерти Сплинтера и Шреддера.
Жанрово новинка является пошаговой тактикой.
Выпуск состоялся только на ПК, из-за чего аудитория негодует в комментариях под видео, справедливо указывая, что в портативном формате - на той же Nintendo Switch - игровой опыт точно бы не был хуже.