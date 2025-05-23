Представлены эксклюзивные Nintendo Switch 2 для богатых геймеров

Британский бренд Truly Exquisite представил премиальную модификацию Nintendo Switch 2, которая будет доступна в трех вариантах: 24-каратное золото (Aurum Edition), платина (Platina Edition) и 18-каратное розовое золото (Luxe Rose Edition). Об этом сообщает портал TweakTown.

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Общий тираж устройства составит 250 экземпляров. Каждая консоль проходит индивидуальную ручную доработку и получает уникальный серийный номер. Первым 25 покупателям предложена персонализированная гравировка, VIP-доставка и эксклюзивный номерной знак. Ранее Truly Exquisite успешно реализовывала аналогичные версии PlayStation 5 и Xbox Series X, вызвавшие высокий интерес среди коллекционеров.

Основатель компании Кунал Пател подчеркивает, что его цель — не просто модифицировать игровые консоли, а превратить их в произведения искусства. Это уже третий запуск бренда в сегменте люксовых игровых устройств, призванный изменить восприятие геймерской электроники и подчеркнуть ее статусный характер.

Стандартная версия Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450 (около 35,8 тыс. руб.). Truly Exquisite, в свою очередь, предлагает предзаказ по цене от £6399 до £6599 (от 685 до 707 тыс. руб.).

Ранее студия A24 подтвердила выпуск экранизации одной из лучших игр в истории.