Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2025

До начала лета осталось всего ничего, и поток интересных игровых релизов пересохнет как минимум до осени, если не считать пары-тройки примечательных проектов. А пока вы планируете, как потратить время на Elden Ring: Nightreign в конце мая, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают новинку — абсурдный симулятор курьера Deliver At All Costs. Игроку предстоит примерить на себя роль курьера, который готов взяться за любой заказ: от доставки воздушных шаров, то и дело норовящих поднять машину в воздух, до тикающей бомбы. Хаос и разрушения с реалистичной физикой прилагаются. Игру можно бесплатно забрать до 29 мая.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Gigapocalypse: пиксельный сайдскроллер, вдохновленный «Годзиллой», «Кинг-Конгом» и старой аркадой Rampage. Поклонники кайдзю смогут ощутить себя в шкуре одного из девяти огромных монстров и сеять разрушения в мультяшных локациях, отбиваясь от волшебников, дронов, боевых роботов и множества других врагов. Игру также можно забрать до 29 мая.

© EGS

На этой неделе в Epic Games Store раздают аж три игры, и третья — самая неожиданная. Sifu — боевик о восточных единоборствах и, по совместительству, один из лучших релизов 2022 года. Мастеру кунг-фу, потерявшему семью и родной дом, предстоит отомстить тем, кто разрушил его жизнь, орудуя лишь своими кулаками и амулетом, дарующим бессмертие. Но надо быть осторожным: обманывать смерть бесконечно не получится — каждая неудача старит героя. Только самым хардкорным игрокам хватит одной «жизни», чтобы постичь кунг-фу в совершенстве. Sifu можно бесплатно забрать до 29 мая.

© Steam

Words of Vengeance — бесплатный спин-офф нашумевшего шутера Boltgun с необычным твистом. По сути, игра превращает старомодный боевик от первого лица в некий аналог Typing of the Dead: для того, чтобы убивать демонов и приспешников хаоса, нужно быстро печатать слова, появляющиеся на экране. Не самый плохой способ проверить свои навыки слепого набора текста на прочность.

© Steam

Наконец, в открытое бета-тестирование вышла Splitgate 2 — продолжение культового, но скоропостижно скончавшегося соревновательного шутера, который предлагает игрокам мыслить с помощью порталов. Фанатов динамичных перестрелок в духе Halo и Tribes ждет полностью обновленный геймплей на Unreal Engine 5, новые карты и еще больше возможностей обхитрить соперников портальными трикшотами.