Авторы Marvel Rivals показали нового персонажа

Китайская компания NetEase опубликовала трейлер, в котором представила Альтрона — нового героя Marvel Rivals в рядах поддержки, который появится 30 мая. В этот же день в игре стартует вторая половина второго сезона.

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Альтрон сможет стрелять лучом из руки, а также летать, лечить союзников и ставить на них защиту. Ультимативная способность Альтрона позволяет ему призвать нескольких своих ботов и начать массивную атаку.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Вместе с Альтроном в середине второго сезона появятся новая карта, новый экспериментальный режим, свежие косметические предметы, расширенная система совместных атак и очередная балансировка героев.