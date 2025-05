Вышел трейлер Alkahest — игры в духе Dishonored

Студия Push On и издательство HypeTrain Digital представили трейлер своей грядущей игры Alkahest.

© Российская Газета

Авторы называют источниками вдохновения Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic, Kingdom Come: Deliverance.

Проект создается в жанре классического фэнтези.

Синопсис следующий: "Вы - младший сын мелкого лорда, и вас сложно назвать героем. Вам выпадает долгожданный шанс заработать репутацию: на границах графства участились необычные набеги гоблинов, которые нужно расследовать. Готовы ли вы пролить пот и кровь ради славы и будущего своего рода?"

Сроки релиза не обозначены, заявлен перевод на русский язык.