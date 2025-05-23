Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA

YouTube-канал Gamers Nexus анонсировал начало масштабного расследования в отношении компании NVIDIA.

© Ferra.ru

Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практики производителя видеокарт, которые, по его словам, выходят далеко за рамки этичного взаимодействия с прессой и партнерами.

Толчком послужили события на Computex 2025, где с представителями GN якобы связались несколько партнеров, СМИ и системных интеграторов. Они сообщили о давлении со стороны NVIDIA и угрозах при отказе от «удобных» публикаций.

© NotebookCheck

Как отметил автор канала, «мы не отпустим эту кость, пока не поймем, насколько глубоко уходит это влияние». Ранее авторы GN уже обвинили компанию в попытке контролировать обзоры RTX 5060, а сейчас заявили о переходе от хардверных обзоров к защите интересов пользователей.

Авторы призвали всех, кто сталкивался с похожими ситуациями, делиться фактами — включая журналистов и производителей. Расследование только начинается, но реакция сообщества уже заметна — многие готовы поддержать Gamers Nexus.