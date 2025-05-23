Анонсировано продолжение бумер-шутера Warhammer 40,000: Boltgun

В рамках презентации Warhammer Skulls состоялся анонс второй части бумер-шутера Warhammer 40,000: Boltgun.

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К анонсу прилагается дебютный тизер-трейлер.

Сиквел продолжит историю космодесантника из оригинального проекта.

Релиз запланирован на 2026 год. Целевые платформы - ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

В Steam продукт уже обзавелся собственной страницей, которую можно добавить в вишлист.

С нашим обзором Warhammer 40,000: Boltgun, вышедшей в 2023 году, можно ознакомиться здесь.