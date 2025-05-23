Анонсировано продолжение бумер-шутера Warhammer 40,000: Boltgun
В рамках презентации Warhammer Skulls состоялся анонс второй части бумер-шутера Warhammer 40,000: Boltgun.
К анонсу прилагается дебютный тизер-трейлер.
Сиквел продолжит историю космодесантника из оригинального проекта.
Релиз запланирован на 2026 год. Целевые платформы - ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
В Steam продукт уже обзавелся собственной страницей, которую можно добавить в вишлист.
С нашим обзором Warhammer 40,000: Boltgun, вышедшей в 2023 году, можно ознакомиться здесь.