RX 9060 XT представили в 12 вариантах

На выставке Computex 2025 AMD официально представила «народную» видеокарту Radeon RX 9060 XT, после чего партнёры компании мгновенно показали свои версии.

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Всего на старте анонсировано 12 моделей от Acer, Asus, Gigabyte, ASRock, PowerColor и Sapphire. В ближайшее время к ним присоединятся XFX и ещё одна модификация от PowerColor.

Acer предложила лаконичную двухвентиляторную карту Nitro OC — без RGB, без переключателя BIOS, но с выбором между 8 и 16 ГБ VRAM. ASRock показала две линейки: строгую чёрную Challenger и премиальную белую Steel Legend с подсветкой и третьим вентилятором. Обе — в вариантах на 8 и 16 ГБ.

Asus подготовила сразу три линейки: Dual (только 8 ГБ, 2 вентилятора), Prime (8/16 ГБ, 3 вентилятора) и TUF Gaming OC — топовая модель с улучшенным охлаждением, RGB и двойным BIOS.

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Gigabyte пока ограничилась одной моделью — Gaming OC с тремя вентиляторами и RGB, но, по слухам, готовит и более простые серии Eagle и Windforce. PowerColor выдала компактную Reaper и более крупную Hellhound с тройным кулером и поддержкой двойного BIOS. Также ожидается Red Devil.

Sapphire показала три карты: PULSE (2 вентилятора, 8/16 ГБ), белая PURE (только 16 ГБ), и топовая NITRO+ — 3 вентилятора, 2,7 слота, только 16 ГБ. XFX ещё держит интригу, но инсайдеры говорят о линейках Speedster SWFT и QICK с разным количеством вентиляторов и размерами.