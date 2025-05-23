RTX 5060 обогнал в тестах RTX 4060, но с трудом тянет Alan Wake 2 и Starfield

Журналисты немецкого издания PC Games Hardware протестировали видеокарту RTX 5060 в 20 популярных играх — и результаты оказались далеко не триумфальными.

Несмотря на прирост производительности по сравнению с RTX 4060, новинка с трудом справляется с самыми требовательными проектами даже в FullHD.

В Alan Wake 2 карта выдает лишь 36 fps, в Dragon Age: The Veilguard — 32, а в Starfield и Enshrouded — всего около 30 кадров в секунду. В QuadHD производительность резко падает, а в 4K видеокарта в ряде случаев не достигает даже 20 fps. Причина всё та же — всего 8 ГБ видеопамяти.

По итогам тестов в FullHD, RTX 5060 оказалась на 25% быстрее RTX 4060 и на 14% производительнее Intel ARC B580, но её быстродействие при трассировке лучей напрямую зависит от DLSS.

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

© PC Games Hardware

Без него современные игры с этой технологией просто неиграбельны: в Dragon Age и Alan Wake 2 фреймрейт проваливается ниже 30 fps даже с апскейлингом.

В сухом остатке итог неутешительный: RTX 5060 это середнячок, который вытягивает FullHD, но требует компромиссов.