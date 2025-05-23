Анонсирован пиратский рогалик Curse of Pirates от российской студии

Российская студия Funky Parrot анонсировала экшен-приключение про пиратов Curse of Pirates. Игра выйдет эксклюзивно в Steam. Дата релиза пока неизвестна.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Funky Parrot.

Проект представляет собой рогалик, вдохновлённый такими представителями жанра, как Vampire Survivors и Hades. Игрок сможет взять на себя роль капитана пиратского корабля и плавать по морям, сражаясь с ордами монстров, призраков и нежити. Персонажу всё время будут мешать различные события на карте: водовороты, штормы и другие морские угрозы.

Разработчики отмечают, что Curse of Pirates стала первой игрой для их студии Funky Parrot, которая состоит из трёх человек. Сотрудники также рассказали, что их проект будет иметь большую реиграбельность — варианты билдов в игре практически бесконечные.