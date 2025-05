Нил Дракманн прокомментировал выбор Джоэла в финале The Last of Us

На подкасте Last Stand Media гостем стал создатель игры The Last of Us Нил Дракманн. Глава Naughty Dog раскрыл главный секрет финала первой части серии.

© Чемпионат.com

Могли ли «Цикады» разработать вакцину? Согласно нашей задумке, да, могли. Было ли наше научное объяснение в игре не слишком убедительным? Заставило ли это игроков сомневаться в вопросе? Да, оно и правда не слишком убедительное, и игроки в нём сомневаются. Так что я могу точно сказать лишь о том, что по нашей задумке они правда сделали бы лекарство. Именно так философский вопрос о поступке Джоэла становится интереснее.

Дракманн отметил, что видение разработчиков не истинное. Игроки имеют право воспринимать финал игры так, как им угодно. При этом у студии был свой конкретный замысел, который они реализовали.

Сейчас Naughty Dog занимается разработкой экшена Intergalactic: The Heretic Prophet с Тати Габриэль («Ты») в главной роли. Что касается самой The Last of Us, то 26 мая завершится второй сезон шоу с Беллой Рамзи и Педро Паскалем.