Новая планета, злой ИИ и кооператив: что мы знаем о Subnautica 2
О Subnautica 2 впервые заговорили еще в 2022 году, но студия Unknown Worlds официально подтвердила работу над игрой лишь сравнительно недавно. Портал PC Gamer собрал всю информацию о проекте, доступную на данный момент.
Дата релиза Subnautica 2
Игра должна выйти в ранний доступ в 2025 году, но разработчики пока не называют конкретную дату или окно релиза. Проект будет доступен в Steam, Epic Games и Windows Store.
По словам студии Unknown Worlds, период раннего доступа Subnautica 2 продлится от двух до трех лет. Таким образом, самое раннее окно полноценного релиза игры — 2027 год.
Многопользовательский режим
Subnautica 2, в отличие от первой части, получит полную поддержку кооперативного прохождения, которое в оригинальной игре реализовано лишь на уровне фанатского мода.
Что известно о ранней версии игры
Пока что разработчики не торопятся делиться подробностями, поэтому информации мало. Unknown Worlds подтвердила, что события игры будут разворачиваться в океане новой планеты, где, судя по краткому синопсису, произошла какая-то катастрофа, связанная с ИИ.
Помимо этого, студия обещает следующие фишки.
- Одиночный и кооперативный режимы прохождения
- Переработанная система строительства
- Новые транспортные средства и предметы для крафтинга
- Новые виды морских чудовищ левиафанов
- Новые существа и биомы