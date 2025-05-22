Новая планета, злой ИИ и кооператив: что мы знаем о Subnautica 2

О Subnautica 2 впервые заговорили еще в 2022 году, но студия Unknown Worlds официально подтвердила работу над игрой лишь сравнительно недавно. Портал PC Gamer собрал всю информацию о проекте, доступную на данный момент.

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Дата релиза Subnautica 2

Игра должна выйти в ранний доступ в 2025 году, но разработчики пока не называют конкретную дату или окно релиза. Проект будет доступен в Steam, Epic Games и Windows Store.

По словам студии Unknown Worlds, период раннего доступа Subnautica 2 продлится от двух до трех лет. Таким образом, самое раннее окно полноценного релиза игры — 2027 год.

Многопользовательский режим

Subnautica 2, в отличие от первой части, получит полную поддержку кооперативного прохождения, которое в оригинальной игре реализовано лишь на уровне фанатского мода.

Что известно о ранней версии игры

Пока что разработчики не торопятся делиться подробностями, поэтому информации мало. Unknown Worlds подтвердила, что события игры будут разворачиваться в океане новой планеты, где, судя по краткому синопсису, произошла какая-то катастрофа, связанная с ИИ.

Помимо этого, студия обещает следующие фишки.