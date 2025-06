Лучшие игры про Древний Рим на ПК

Истории Древнего Рима посвящено немало игр различных жанров: от амбициозных RPG до боевиков, пошаговых тактик и даже детективных приключений. Портал howtogeek.com рассказал, во что стоит поиграть любителям древнеримской истории.

The Age of Decadence

The Age of Decadence — RPG, посвященная решениям и их последствиям в пост-апокалиптическом мире, вдохновленном Римской империей и другими древними цивилизациями. Поклонникам исторической литературы однозначно понравится реалистичный, жестокий взгляд игры на борьбу за власть, коррупцию и серую мораль. И хотя сеттинг вдохновлен не только Древним Римом, он многое заимствует из римской культуры, политики и военной системы.

Ryse: Son of Rome

Пожалуй, самая красивая игра о Риме из когда-либо вышедших. Богато проработанный сеттинг выступает отличным фоном для истории об отмщении и храбрости. Будучи кинематографичным боевиком от третьего лица, Ryse: Son of Rome отлично подчеркивает жестокость римского военного дела через брутальные сражения, позволяющие игроку ощутить себя простым солдатом.

We Who Are About to Die

We Who Are About to Die — подарок тем, кого интересует история гладиаторов и гладиаторских поединков. Игра предлагает погрузиться в мир кровавого спорта, причем как лично участвуя в боях, так и управляя гладиаторами в роли менеджера. Игроку предстоит освоить боевую систему, завязанную на физику и направления атак, регулярно тренировать и лечить своих бойцов, посещать кузнеца и искать могущественных покровителей.

The Forgotten City

Необычный опыт для любого, кому нравится история Древнего Рима. The Forgotten City посвящена философским и этическим проблемам, игравшим важную роль в повседневной жизни римлян: игра рассуждает о самых разных вопросах, от закона и справедливости до наказаний и поруки. Игроку, запертому в миниатюрной версии римского общества, придется распутать целый клубок интриг и тайн, чтобы выбраться на свободу.

Expeditions: Rome

Expeditions: Rome — великолепная тактическая RPG о периоде поздней республики, полном сложных персонажей и политических схем. В роли командующего экспедиционным корпусом римской армии игрок может кастомизировать как отдельных персонажей, так и целые регионы. А сюжетная кампания разворачивается в Азии, северной части Африки и Галлии, где доведется повстречать множество известных исторических фигур.