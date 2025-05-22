Asus представила первый в мире игровой монитор с частотой 610 Гц

Компания Asus анонсировала свой новый игровой монитор — ROG STRIX ACE XG248QSG. Производитель пока не назвал дату выхода и цену устройства.

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Так, ROG STRIX ACE оснащён 24-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, с частотой 600 Гц и возможностью разгона до 610 Гц. Устройство работает на базе TN-матрицы с задержкой отклика в 0,1 мс и поддерживает технологии яркости DisplayHDR 400, снижения размытия ELMB 2 и ИИ-функции ROG Gaming AI, отслеживающие происходящее на экране.

По традиции монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC для синхронизации изображения. В Asus отмечают, что модель предназначена в первую очередь для киберспортсменов и геймеров, которые используют технологию мультигенерации кадров на видеокартах RTX 5000.