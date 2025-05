Что известно о Mafia: The Old Country: приквеле Mafia о старой Сицилии

Релиз Mafia: The Old Country уже не за горами — поклонники серии скоро отправятся в путешествие по Сицилии начала прошлого века. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем об игре на сегодняшний день.

© Steam

Дата релиза Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года. Примечательно, что цена новинки составит всего $50 за стандартное издание ($60 за делюкс). По словам президента 2К Games Дэвида Исмайлера, прохождение The Old Country не займет много времени, и цена отражает длительность игры.

Что известно о сюжете игры

Протагонистом The Old Country будет Энзо Фавара: молодой человек, живущий на Сицилии 1900-х — разработчики определенно хотят отослать игроков к ранним годам Вито Корлеоне из продолжения «Крестного отца». Герой — сирота, все детство проработавший в серных шахтах Сан-Селест. Для него жизнь в мире организованной преступности под крылом семьи Торриси — путь к свободе, и за свободу предстоит заплатить.

История о карьере бывшего сироты в рядах мафии выступит приквелом к оригинальной серии, где игроки увидят старые деньки бандитской жизни и жестокие жертвы, на которые приходится идти ради власти. Не зря романтическим интересом Энзо будет дочь дона его же криминальной семьи.

Плохая новость для тех, кто принципиально отказывается играть в серию Yakuza с английской озвучкой — в Mafia: The Old Country не будет итальянского дубляжа, только субтитры. Новость вызвала негативную реакцию у некоторых фанатов серии, но разработчики быстро прояснили ситуацию. В погоне за аутентичностью Mafia: The Old Country получит озвучку на сицилийском: похожем, но все-таки самостоятельном языке.

Что известно о геймплее игры

В Mafia: The Old Country мафиози чаще предпочитают передвигаться верхом на лошадях. Решение выглядит необычным и подходящим историческому периоду, но при этом стоит помнить, что, в отличие от Red Dead Redemption, в игре не будет гигантского открытого мира. Поэтому объехать всю Сицилию на коне не получится.

Но популярность лошадей не означает, что в игре не будет других видов транспорта. Прокатиться по солнечным дорогам можно будет и на целом парке классических автомобилей. Любой, кто хоть раз пытался пройти ту самую гонку в первой Mafia, знает, что винтажные машины не могут похвастать скоростью и управляемостью, но выглядят они безумно стильно.

По части боевой системы Mafia: The Old Country обещает сочетание напряженных поединков на ножах, скрытного устранения врагов и перестрелок с укрытиями от третьего лица. Разработчики намерены сделать акцент на четко поставленный, линейный игровой опыт, но, возможно, комбинация скрытности и стрельбы все-таки позволит игроку хоть немного выбрать собственный стиль прохождения.