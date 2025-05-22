IGN выпустил кинематографический трейлер российского хоррора Displacement

Российская студия Obelisk Studio опубликовала на YouTube-канале западного портала IGN трейлер хоррора Displacement.

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Игрокам в Displacement предстоит управлять психологом, оказавшимся на изолированной станции, где происходят загадочные и пугающие события. С развитием истории герой начинает терять связь с реальностью, а перед игроком встает сложный моральный выбор: сохранить человечность или поддаться внутренней тьме.

По заявлениям разработчиков из Obelisk Studio, Displacement отличается иммерсивным игровым процессом, в котором отсутствует HUD-интерфейс, что усиливает эффект полного погружения. Значительную роль играет взаимодействие с окружением — объекты можно замораживать или нагревать, а источники тепла становятся важными элементами выживания в суровых условиях. В арсенале представлено 20 видов оружия ближнего боя, каждое из которых сопровождается уникальными добиваниями.

Разработчики подчеркивают, что дальнейшее развитие проекта во многом зависит от внимания аудитории и поддержки игрового сообщества. Известно, что проект находится в разработке уже год, однако столкнулся с угрозой закрытия.

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