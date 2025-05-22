Акио Сакамото из Kojima Productions заявил, что технически Death Stranding 2 можно было бы выпустить и на PlayStation 4.

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По его словам, разница между PS4 и PS5 «не так уж велика», а основные преимущества связаны не с мощностью, а с удобством разработки.

В интервью журналу Edge он отметил, что на PS5 «удалось более эффективно добиваться тех же целей». Быстрее загрузки, меньше костылей — художники получили больше свободы, но это, в свою очередь, создало новые сложности для программистов.

Он не единственный, кто так считает. Бывший глава PlayStation Шон Лейден еще в прошлом году говорил, что мы больше не увидим скачков вроде перехода с PS1 на PS2, а консоли уже почти достигли «финальных характеристик».

Тем не менее, разработка все еще выигрывает от новых возможностей. Death Stranding 2, например, будет включать смену дня и ночи. Проект выйдет 26 июня 2025 года эксклюзивно на PS5.